Stand: 19.03.2025 09:30 Uhr Rahlsteed: Bus is gegen Boom föhrt

In Rahlsteed is de Hamborger Füerwehr opstunns bi en groten Insatz to Gang. Dor is in den Olen Tollweg en Linjenbus gegen en Boom föhrt, de in en Vörgoorn stahn deit. So as de Füerwehr dat seggt, kunn dat sachts ween, en medizin’schen Nootfall bi den Buskutscher weer de Grund, dat he de Kuntrull över dat Fohrtüüch verloren harr. He müss noch an Oort un Steed reanimeert warrn. Negen Lüüd sünd to de Tiet, as dat passeert is, in den Bus mit binnen ween. Man bi to Schaden kamen weer nüms vun jüm, heet dat betto.

