Stand: 19.03.2025 09:30 Uhr Ukrain: Freden is schiens noch wiet weg

En Freden för de Ukrain schient noch wiet weg to ween, ok wenn Russland un de USA tohoop en deelwies Wapenroh uthannelt hebbt. Verleden Nacht hett de russ’sche Armee Kiew un ümto un ok noch anner Regionen massiv vun’e Luft her ut angrepen. As dat heet, schüllt se dorbi ok en Krankenhuus drapen hebben. De ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenskyj harr nu geern mehr doröver weten, wat de Kreml-Böverste Wladimir Putin un US-Präsident Donald Trump tohoop an’t Telefon uthannelt hebbt. Af wannehr nu de Angrepen tominnst op de Energie-Infrastruktur en Tiet lang utsett warrt, dat is nich bekannt.

