Stand: 19.03.2025 09:30 Uhr Hamborg: Regeren steiht noch nich fast

Woans süht de tokümstige Regeren in Hamborg ut? Wat düsse Fraag angahn deit, dor kunn sik vundaag villicht wat doon. Denn de SPD warrt hüüt noch mal wedder eerst mit de Grönen snacken un achterran denn mit de CDU. Bögermeester Peter Tschentscher harr de Grönen ümmer as sien „Wunschpartner“ nöömt. Man, wat dor an’n Enn bi dat Sonderen bi rutsueren deit un wat se dat vundaag denn ok seggen doot, dat mutt een noch aftöven. Op’t fröhste will de SPD morgen in’n Lannsvörstand besluten, mit wokeen se denn achteran Koalitioonssnacks opnehmen doot.

