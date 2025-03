Stand: 19.03.2025 09:30 Uhr Elv: Op Grund lopen Frachter afsleept

Op’e Elv is dicht bi dat Falkensteen Ufer en Frachter op Grund lopen. Un en Slepper hett dat Schipp achterran denn güstern Namiddag noch wegtreckt hatt. So as de Polizei dat seggen deit, geev dat bi de 75 Meter lange „Venture“ Maleschen mit de Maschien. As dat utsüht, weer woll de Stüeranlaag utfullen. In’n Dradenau-Haven warrt nu nakeken, wat dat Schipp dör de Havaree wat afkregen hett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch