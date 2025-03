Stand: 19.03.2025 09:30 Uhr Moorburg: Ketelhüüs schüllt sprengt warrn

Dat Afrieten bi dat vörmalige Köhlenkraftwark Moorburg geiht wieder. De 140 Meter hoge dubbelte Schosteen is ja al weg, sieht November. Un nu schüllt in veer Daag ok noch de beiden groten Ketelhüüs sprengt warrn. Bet to 500 Meter ümto warrt dorto denn allens dichtmaakt. In’e Mitt vun’t Johr schüllt denn de eersten freerüümten Flachen övergeven warrrn. Denn af 2027 schall dor en sonöömte Elektrolyseur, dat is en Vörrichten, grönen Waterstoff maken.

