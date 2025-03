Stand: 19.03.2025 09:30 Uhr Tarifverhanneln: Warnstreik in‘e ENDO-Klinik

Vundaag schüllt de Arbeitslüüd bi de Helios ENDO-Klinik Hamborg jümehr Arbeit daalleggen. Dorto röppt de Warkschop ver.di op, wiel dat ok bi de twete Verhannelnsrunn nix bi rutsuert is. De Arbeitgeversiet hett ok dütmal wedder keen Anbott op’n Disch packt hatt, liekers se dat toseggt harrn. Ver.di verlangt för de Arbeitslüüd acht Perzent mehr wat an Geld, minnstens aver 350 Euro. Un bavento schüllt de Lehrjungs un -deerns mehr Geld kriegen. Övermorgen steiht denn de drütte Verhannelnsrunn op’n Plaan.

