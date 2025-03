Stand: 18.03.2025 09:30 Uhr Afstimmen vun’n Bunnsdag

Union, SPD un Grönen wüllt vundaag dat milljardenswore Finanzpaket dörch den Bunnsdag bringen. Dorför kümmt dat Parlament in en halve Stünn nochmal in ole Besetten tohoop. För de plaanten, bannig hogen Utgaven för Verdedigen, Infrastruktur un Klimaschuul mutt dat Grundgesett ännert warrn. Un dorför is en Tweedrüttel-Majorität in’n Bunnsdag nödig.

