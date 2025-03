Stand: 18.03.2025 09:30 Uhr Mehr Autos knackt un klaut

In Hamborg sünd verleden Johr 12.000 Autos knackt worrn. 1.700 vun de Wagens sünd denn ok klaut worrn. Dat wiest de Kriminalstatistik vun de Polizei. Sünnerlich in’n Bezirk Einbüddel is dat mehr worrn mit dat Autoknacken un -klauen. An’n leegsten süht dat man in Billsteed ut, dor is dat 74 mal passeert, dorna kaamt Rahlsteed un Winterhuud.

