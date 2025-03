Stand: 18.03.2025 09:30 Uhr Tarifverhanneln is fehlslaan

Ok in Hamborg harrn Behöörden, Anstellten in’n Kinnergoorn un bi de Müllaffohr de Arbeit liggen laten – nu is dat Verhanneln vun de Tarifen in’n Apentlichen Deenst fehlslaan. Binnen de neegsten Daag fangt en Slichtverfohren an. De Arbeitgevers un de Warkschoppen smiet een den annern vör, dat se sik bi’t Verhanneln to wenig röögt harrn.

