Stand: 18.03.2025 09:30 Uhr Hamborg Express dat letzte Mal in Hamborg

De Hamborg Express, dat Flaggschipp vun de Rederee Hapag Lloyd, löppt vunavend eerstmal to’t letzte Mal den Hamborger Haven an. De grote Frachter fohrt twüschen Asien un Europa hen un her. In Tokumst warrt he blots noch bet na Willemshoben fohren. De Hamborg Express is 400 Meter lang un hett Platz för bet to 24.000 Containers.

