Stand: 18.03.2025 09:30 Uhr Boarbeiden un Stratensparren in Hamborg

Tokamen Wekenenn warrt dat in Hamborg wedder eng an en poor Steden in de Stadt. An’t Berliner Door maakt de Bahn ole Schienenbrüchen nee. Un de marode Brüch över de Straat an de Berlinerdammdoorbrüch warrt uttuuscht. Ok de Börgerweid is blockeert, wieldat en Kraan Betonfardigdelen inhangt. Un denn is ok noch vun Freedagavend bet Sünndagavend de Opfohrt vun de A1 op de A24 in Richt na’n Horner Kreisel hen afsparrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch