Stand: 17.03.2025 09:30 Uhr SPD söcht Partners

In Hamborg geiht dat graad üm de Fraag, wokeen in de tokamen fief Johr tosamen mit der SPD regeren warrt. Bet to't Enn vun de Week wüllt se mit de twete Runn vun de Drapens to'n Sonderen dör ween. Dor snackt de SPD-Lüüd mit welk vun de Grönen un de CDU. Bi de Grönen seggt man vele, se glöven, dat dat op root-gröön rutlopen wöör. Mit de Grönen alleen hett de SPD in de ne’e Börgerschop man keen Majorität vun twee Drüttel: so dat se tosamen de Schullenregeln lockern kunnen.

