Stand: 17.03.2025 09:30 Uhr Tarifverhanneln in'n apentlichen Deenst

Dat Verhanneln in'n apentlichen Deenst treckt sik noch wieder hen. Warkschopen un Arbeitgevers hefft jümehr Drapen in de Nacht ünnerbroken. In'n Loop vun'n Dag schall dat denn wiedergahn. Dat heet, de Warkschopen harrn en ne'en Vörslag maakt, de vundaag verhannelt warrn kunn. Dat geiht üm'n Lohn un de Arbeitstiet vun mehr as 2,5 Millionen Lüüd, de bi'n Bund un in de Kommunen arbeidt.

