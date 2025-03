Stand: 17.03.2025 09:30 Uhr Babylon Berlin in't Raathuus

Dat Hamborger Raathuus is för dree Daag Kuliss för de düütsche Krimiserie "Babylon Berlin". Achtergrund is, dat de Saal vun de Börgerschop al bummelig hunnertdörtig Johr oolt is. In keen anner Lannsparlament gifft dat en Saal de so oolt is un wo noch so veel originaal is. Babylon Berlin speelt in de fröhen dörtiger Johr – in de Tiet, in de de Nazis an de Macht kamen sünd.

