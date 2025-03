Stand: 17.03.2025 09:30 Uhr Unfall in Willemsborg

In Willemsborg hett dat an'n Avend in de Keindorffstraat en sworen Unfall geven. De Polizei seggt, twee Autoföhrers harrn illigal en Rennen maakt. Twee Minschen weren bi'n Unfall licht to Schaden kamen. En vun de twee Wagens un en Ampelmast hefft ok dull wat afkregen. Na dat twete Auto söcht de Polizei noch.

