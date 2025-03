Stand: 17.03.2025 09:30 Uhr Radstatschoon an’n Hauptbahnhoff

An'n Hamborger Hauptbahnhoff warrt vundaag en Radstatschoon opmaakt: Direkt an'n Steintorplatz mit eenhunnerttwintig Steden för Fohrrööd. In'n Mai schall denn gliek noch en Statschoon opmaken: An'n Glockengießerwall mit tweehunnert Steden. Dat gifft an'n Bahnhoff nu al mehr as fiefhunnert Steden för Rööd – de ne'en gifft dat denn bavento. Plaant is, dat bet 2030 achtig Perzent vun all Wegen in Hamborg per Rad, to Foot or mit Bus un Bahn maakt warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch