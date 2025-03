Stand: 15.03.2025 09:30 Uhr Sieg för Hamborger Footballverenen

Sieg för den HSV, Sieg för St. Pauli: De Fans vun de beiden Hamborger Verenen hebbt juuchheit. Tweetligist HSV harr in Madeburg mit 3 to 0 de Nees vörn un blifft wieder an böverste Steed vun de Tabell. In de eerste Bunnsliga hett St. Pauli tohuus wunnen un TSG Hoffenheim mit 1 to 0 na Huus schickt. För St. Pauli weer dat de eerste Spood na söss Spelen ahn Sieg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch