Stand: 15.03.2025 09:30 Uhr Reakschonen bi’n Bund op dat Finanzpaket

Na dat Union un SPD mit de Grönen övereenkamen sünd un dat Finanzpaket in Milljaardenhöögde faststeiht, wies sik ok CSU-Lannsgruppenböverste Alexander Dobrindt tofreden. In de ARD-Tagesthemen snack he vun en utbalanceerten Kompromiss un en ut sien Sicht goot Resultat. Bekritteln doot dat man de FDP un de Linke. De Frakschoonsböverste vun de Linken Heidi Reichinnek snack vun en „Blankoscheck för de Oprüsten“.

