Stand: 15.03.2025 09:30 Uhr Mehr Drogendoden in Hamborg

In Hamborg geev dat so vele Drogendoden as siet meist en Viddeljohrhunnert nich mehr. 102 Minschen sünd verleden Johr dör Drogen dootbleven – 14 mehr as noch 2023. Bi meist jeedeen tweten vun jüm weren mehrere Stoffen in’t Speel – vör allen Kokain un Crack, man ok de Uttuuschdroog Methadon. Dat hett de Senaat op en lütte Anfraag vun de CDU antert. De CDU-Politiker Richard Seelmaecker snackt vun Tallen, de alarmeren doot.

