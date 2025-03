Stand: 15.03.2025 09:30 Uhr Streik in Hamborg

De Warnstreik geiht wieder: De Anstellten vun de Hamborger Stadtreinigen laat ok vundaag jümehr Arbeit liggen. Gellen deit dat blangen anner Steden för de Müllaffohr un de Recyclinghööv. Ok Lüüd, de an’t Theater arbeiden doot, weren güstern den Oproop vun de Warkschop Verdi nakamen. So is en Vörstellen an’t Düütsche Schauspeelhuus utfullen. In Potsdam geiht dat vundaag mit de drütte Runn vun’t Tarifverhanneln för de Anstellten in’n apentlichen Deenst vun Bund un Kommunen wieder.

