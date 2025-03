Stand: 14.03.2025 09:30 Uhr Warnstreik: Elvtunnel wedder free, Mülltünnen blievt stahn

De Elvtunnel is siet hüüt Morgen wedder free, nadem he stünnenlang vunwegen den Streik in’n apentlichen Deenst dicht ween is. Güstern Avend harrn se de A7 al af Stellingen dichtmaakt hatt. Vöraf harr noch dat Arbeitsgericht op’n letzten Drücker dat Woort, wo sik ver.di un de Autobahn GmbH denn op enigen kunnen, den Elvtunnel nich in de Tiet vun den Fieravend- un Beroopsverkehr dichttomaken. Un vundaag nu sünd bi den Warnstreik in’n apentlichen Deenst de Hamborger Stadtreinigen an’e Reeg. Deswegen warrt ok keen Mülltünnen leermaakt. Un bavento wüllt vundaag denn ok noch de Arbeitslüüd vun’e Elvphilharmonie, de Staatsoper un ok de vun’t Schauspeelhuus un dat Thalia Theater jümehr Arbeit daalleggen.

