Stand: 14.03.2025 09:30 Uhr Rahlsteed: Eerste Lüüd in’t Dublin-Zentrum

In dat sonöömte Dublin-Zentrum in Rahlsteed sünd de eersten veer Flüchtlingen ünnerbröcht worrn. Dublin-Zentrum bedüüdt, de Flüchtlingen mööt Düütschland mööglichst gau verlaten un dat denn na de Länner hen, de egens tostännig sünd, so as dat in den EU-Dublin-Verdrag binnenstahn deit. De veer Lüüd nu hebbt vör üm un bi teihn Weken en Asylandrag stellt hatt. Twee vun jüm sünd över Sweden na Düütschland henkamen, de anner beiden över Polen un Spanien.

