Stand: 14.03.2025 09:30 Uhr Berlin: Hickhack üm’t Geld duert an

Dat Hen un Her geiht wieder: In Berlin versöökt Union un SPD, so as vörher ok al, de Grönen vun jümehr Plaans, wat de Schullen angahn deit, to övertügen. Een Vörslag dorbi is: Düütschland schall för de Klimaschuul föfftig Milliarden Euro utgeven, verdeelt över twölf Johr. Liekers sünd de Grönen an’t Twiefeln. De Böverste vun’e Frakschoon, Katharina Dröge, de smitt Union un SPD vör, egens wullen se Milliarden-Schullen maken, üm so denn de Stüern daalsetten to könen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch