Stand: 14.03.2025 09:30 Uhr Stellingen: Ne’et Quarteer op groot Flach

In Stellingen kummt en ne’et Quarteer hen, neemich de „Ne’e Mitt Stellingen“. Op mehr as 9.000 Qudraatmeter warrt dor üm un bi 240 Wahnen boot. Een Viddel dorvun sünd Soziaalwahnen. Bavento schall dor ok dat Huus för junge Lüüd intrecken. Un ok för de Seniorenarbeit vun’e AWO schall dat dor Rüüm geven, jüst so as för den Heimatvereen Stellingen un dat Quarteers-Management.

