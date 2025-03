Stand: 13.03.2025 09:30 Uhr Warnstreik bi de HADAG un villicht ok bi’n Elvtunnel

Mit de Fähr röver över de Elv, dat is vundaag nich mööglich, denn siet Klock veer hüüt fröh warrt bi de HADAG streikt. Un dorto opropen hett de Warkschop ver.di, denn se verlangt vun den Fährbedriever, de de Stadt tohören deit, achtteihn Perzent mehr wat an Geld för de Arbeitslüüd. Un vundaag to’n Fieravend schall denn af Klock söss noch bi’n Elvtunnel in de Zentraal, wo se den bedrieven doot, streikt warrn. Man wat dull een dat denn op sien Weg op’e A7 wat marken deit, dat kann een noch nich so recht wat seggen, denn ver.di un de Autobahn GmbH striet sik neemich hüüt Middag noch vör Gericht.

