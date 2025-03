Stand: 13.03.2025 09:30 Uhr De ole Bunnsdag kummt tohoop

Mehre hunnert Milliarden wat an Euro sünd Utgaven, de Union un SPD tohoop planen doot. Un deswegen kummt vundaag nu de ole Bunnsdag tohoop, liekers de ne’e al wählt is. Union un SPD wüllt de Bunnswehr wat moderner maken. Blangen dat Ganze wüllt se denn ok noch fiefhunnert Milliarden Euro Schullen opnehmen för ne’e Straten, Brüchen oder Scholen. Un dormit dat allens denn ok wat warrt, mööt twee Drüttel vun de Lüüd, de in‘n Bunnsdag sitten doot, „Ja“ to dat Ganze seggen.

