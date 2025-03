Stand: 13.03.2025 09:30 Uhr Snacks twüschen Union un SPD kaamt vöran

Vundaag gaht in Berlin de Koalitschoonsverhanneln los. Un dormit kann een ok seggen, Union un SPD sünd nu al een Stück wieder kamen, denn verleden Week geev dat ja al de ersten Snacks, dat so nöömte Sonderen. Vundaag nu kaamt in Berlin sössteihn Arbeitsgruppen tohoop. Un dor sünd denn ok söven Politikerlüüd mit dorbi ut Hamborg. Blangen anner sünd dat vun de SPD uns Kultursenater Carsten Brosda, Binnensenater Andy Grote un Stadtentwickelnssenatersch Karen Pein. För de CDU sünd ut Hamborg Christoph Ploß un Franziska Hoppermann bi de Koalitschoonsverhanneln mit dorbi.

