Batteriefirma steiht vör'n Bankrott

De Firma Northvolt, de Batterien herstellen deit, de steiht vör de Pleite. Un liekers drückt Hamborgs Weertschopssenatersch Melanie Leonhard de Dumen för en Batteriewark in Sleswig-Holsteen un hööpt nu, dat de beiden Bunnslänner noch en Weg hierför finnen doot. Denn de Firma Northvolt will dicht bi Heide Batterien för Elektroautos boen un so denn ok üm un bi dreedusend Arbeitsplätz schaffen. Deswegen is ok al en Kredit in Höög vun sösshunnert Millionen Euro vun de staatliche Födderbank KfW utbetahlt worrn.

