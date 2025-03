Stand: 13.03.2025 09:30 Uhr Hölp-Kompass in Horborg

Dat geiht üm sowat as Gewalt tohuus, wenn een süchtig is oder wenn een keen Dack mehr över’n Kopp hett. Hölp bi all düsse Problemen gifft dat twoors, man liekers mutt een de aver ok eerstmal finnen. Un dat schall in Horborg in dat Phoenix-Viddel nu beter warrn. Üm un bi föfftig Soziaalanbotten gifft dat dor, de sik nu in en so nöömten Hölp-Kompass vörstellen doot. Düssen Kompass gifft dat nu op Papeer, man ok online un he schall all de Lüüd wat bringen, de dor in dat Phoenix-Viddel vun düsse Hölp un Stütt betto nix weten un för sik denn so ok nix vun bruukt hebbt.

