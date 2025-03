Stand: 13.03.2025 09:30 Uhr Dortmund hett dat Achtelfinaal wunnen

Kiekt wi noch kort na’n Football hen un op de Champions League: Dor is de FC Bayern al een Runn wieder un nu hett dat ok Borussia Dortmund na’t Viddelfinaal hen schafft. Denn de Dortmunder hebbt güstern Avend mit twee to een gegen OSC Lille wunnen un mööt nu as neegst gegen den FC Barcelona ran.

