Stand: 12.03.2025 09:30 Uhr Schwiez hett de mehrsten Containerscheep

Düütschland is nich mehr de Nummer 1 wat de Tall vun de Containerscheep angeiht. Opstunns hett de Schwiez de mehrsten Containerscheep, dorna kümmt China. Düütschland is dormit op den drütten Platz rutscht. Dorför, dat utreekt de Schwiez as Binnenland bi Container-Scheep vörn liggt, sorgt de gröttste Rederee vun de Welt, de MSC. De boot ne'e Scheep, köfft masse Scheep, de al bruukt sünd un bedeligt sik ok an Havens, as hier in Hamborg.

