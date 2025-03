Stand: 11.03.2025 09:30 Uhr Maleschen bi de U-Bahn

In Hamborg is hüüt in de Fröh to’n Bedrievsbeginn de U-Bahnverkehr tosamenbroken. Middewiel löppt dat allens wedder na Plaan. Wat de Hoochbahn seggt, weren dulle Maleschen bi de Stroomversorgen de Grund. Fohrgäst müssen en Tiet lang op S-Bahnen un Bussen utwieken.

