Stand: 11.03.2025 09:30 Uhr ADAC mutt mehr hölpen

All dree Minuten en Autopann: Dat weer verleden Johr de Laag op Hamborgs Straten. Wat de ADAC-Pannenstatistik seggt, blievt de Wagens stahn oder springt nich an. Rund 197-Dusend Mal sünd de Pannenhölpers verleden Johr utrückt – 2 Perzent mehr as een Johr vöraf. De ADAC meent, dat liggt doran, dat de Autos in Hamborg in’n Snitt knapp 13 Johr oolt sünd.

