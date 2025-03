Stand: 11.03.2025 09:30 Uhr Fake-Nootroop in de Havencity

En Nootroop bi de Hamborger Polizei, de hett güstern en Grootinsatz in de Havencity utlööst. En anonymen Anroper, de harr güstern meldt, he harr sien Fruu ümbröcht. In de Wahnen, üm de dat güng, dor seet en bekannten Youtuber un hett streamt. De Mann weer Opper vun en ne’e Mobbing-Masch worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch