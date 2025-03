Stand: 11.03.2025 09:30 Uhr Ludwig will för HSV eV kandideren

Beach-Volleyball-Olympiasiegersch Laura Ludwig, de will bi’n HSV eV en Platz an de Spitz hebben. Se bewarvt sik för de Steed as Viez-Präsidentin un will sik üm sportliche Themen kümmern. De Präsident opstunns, Marcell Jansen, de will nich noch mal kandideren. Laura Ludwig harr letzt Johr ehr aktive Karrieer beendt. Bi’n HSV eV will se sik in en Dreerteam to Wahl in’n Juni stellen.

