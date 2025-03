Stand: 10.03.2025 09:30 Uhr Streiks in Hamborg

Hamborg warrt vundaag vun Streiks lahmleggt. Drapen warrt dat Kitas, Krankenhüüs, Theaters, ok den Flooghaven, de Stadtreinigen un de Verwalten vun'n Haven. De Warkschop Verdi harr to'n Streik in apentlichen Deenst opropen. Güstern al is an'n Flooghaven streikt worrn – ahn dat se dorför wohrschoot hefft. Bummelig veertigdusend Minschen kunnen nich losflegen. Üm un bi nu geiht en Kundgaav vun de Warkschop los: dor wo sik Ballindamm un Reesendammbrüch krüüzen doot.

