Stand: 10.03.2025 09:30 Uhr Kösten vun WG-Rüüm

Wo düer Wohnen in Hamborg to'n Semesterstart is, wiest ne'e Tahlen vun't Moses-Mendelssohn-Institut: För en WG-Ruum betahlt Studenten hier in'n Snitt 610 Euro. De Hüer is in'n Vergliek to't Vörjohr licht rünnergahn. De düerste Uni-Stadt in Düütschland is München. Dor betahlt man för en WG-Ruum 800 Euro.

