Stand: 10.03.2025 09:30 Uhr Plaans vun Union un SPD

Dat mach goot ween, dat Union un SPD al düsse Week över en Koalitschon verhannelt. In de SPD un CSU hefft se al jümehr Okay geven, dat verhannelt warrn dröff. Vundaag stimmt noch de Böversten in de CDU över de Saak af. Man ok mit den Grönen mutt achterher woll noch verhannelt warrn: Denn Union un SPD plaant jo, en poor hunnert Milliarden Euro Schulden to maken. Wenn dat wat warrn schall, bruukt se in'n olen Bunnsdag noch Stimmen vun anner Parteien – un vun de Grönen kunnen düsse Stimmen kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch