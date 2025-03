Stand: 10.03.2025 09:30 Uhr Sipri: Veel Wapen na de Ukraine levert

In keen anner Land sünd in de verleden Jahren so veel Wapen levert worrn, as no de Ukraine. Dat hefft de Fredensforschers vun't Institut Sipri ut Stockholm rutfunnen. In Tahlen: Üm un bi negen Perzent vun al de sworen Wapen, de weltwiet exporteert warrt, gaht na'n Angreep vun de Russen nu na de Ukraine.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.03.2025 | 09:30 Uhr

