Stand: 10.03.2025 09:30 Uhr Carney warrt Premier in Kanada

Kanada kriggt en ne'n Premierminister. Mark Carney schall op Justin Trudeau folgen – un he hett ok gliek goot wat to doon: Mit de Navers ut de USA is dat in de Politik un de Weertschop allens nich mehr so licht as dat mal weer. De ne'e Regieren vun Donald Trump maakt graad bannig Druck op Kanada.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch