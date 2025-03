Stand: 10.03.2025 09:30 Uhr Korff un Niemerszein doot

De Schauspeeler Hans Peter Korff is doot. He storv in de Nacht op Sünndag in't Öller vun tweeunachtig Johr. Dat schrifft dat Hamborger Avendblatt. Korff is in Hamborg op de Welt kamen un ünner annern mit de ZDF-Serie "Diese Drombuschs" bekannt worrn. Ok en bekannten Koopmann ut Hamborg is dootbleven. Dieter Niemerszein is al an'n veeruntwintigsten Februar storven – dat is man nu eerst publik worrn. Niemerszein harr negen Edekas opmaakt – ünner annern an de Hallerstraat, an'n Hofweg un an de Osterstraat. He is fiefunachtig Johr oolt worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch