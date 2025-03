Stand: 08.03.2025 09:30 Uhr Keen Satellitenbiller för de Ukraine

De Ukraine kriggt keen Satellitenbiller mehr vun de Amerikaners. Dat Amt, dat in de USA tostännig is, sä: De Togang to de Biller weer nu eerst mal nich mehr apen. De Ukraine bruukt de Satellitenbiller in'n Krieg gegen Russland: to'n Bispeel, üm to sehn, wo sik Truppen bewegt. US-Präsident Donald Trump harr al Anfang vun de Week de Militärhölp för de Ukraine stoppt.

