Stand: 08.03.2025 09:30 Uhr Kerstan: Keen Depermaken vun de Elv mehr

Dat Utbaggern vun de Elv weer en Fehlslag. So see dat Hamborgs Umweltsenater Jens Kerstan vun de Grönen bi NDR 90,3. Per Johr müss för hunnert Millionen Euro nee utbaggert warrn – blots, dat dat nich wedder verslickt. Op Duer weer dat nix, see Kerstan. Dorto geev dat jümmer mehr Schadens an de Dieken un anner Bowarken an't Över. Kerstan, de al bekannt maakt hett, dat he na de Börgerschopswahl ut de Politik rut will, see: Man schull de Elv nich jümmer wieder utbaggern. Dat weer beter, wenn de Havens in Noorddüütschland mehr tosamenarbeiden wören.

