Stand: 08.03.2025 09:30 Uhr Sondieren vun Union un SPD

In Berlin sünd de Union un de SPD wieder an'n snacken, wo se tosamen en Koalitschon maken kunnen. An'n Avend güng dat ünner annern üm de Renten, dat Börgergeld un'n Arbeidsmarkt. Wat dorbi rutsuert is, is man noch nich publik. Vundaag schall man wiedersnackt warrn un in'n Loop vun't Weekenend wullen se dormit dörch ween, heet dat. De grote Fraag is ok, wat sik de Parteien bi't Thema Migratschon enig warrt. De Plaans vun de Union sünd en goot Deel scharper as de vun de SPD.

