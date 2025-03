Stand: 08.03.2025 09:30 Uhr Froendag in Hamborg

An'n Internatschonalen Froendag gaht vundaag weltwiet Froenslüüd för jümehr Rechten op de Straat. Ok in Hamborg sünd en Reeg Demos anmellt – in de Summ warrt dor mit en poor Dusend Lüüd rekent. De Paritäätsche Wohlfahrtsverband will ünner annern, dat Froens un Familien beter ünnerstütt warrt, mehr Froenquoten un dat Froenslüüd beter vör Gewalt schuult warrt. De DGB Noord harr giern, dat de Froendag ok in Hamborg Fierdag warrt. Dat is al in Berlin un Mekelnborg-Vörpommern so.

