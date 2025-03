Stand: 08.03.2025 09:30 Uhr Sünnavendsspelen in'n Football

An'n Namiddag speelt de FC Sankt Pauli in de Football-Bunnsliga bi'n VfL Wolfsborg. Naletzt harr Pauli veer Mal in Reeg verloren; nu will dat Team vun Alexander Blessin endlich mal wedder winnen. Man Blessin see ok: Sankt Pauli weer jo noch veer Punkten vun de Afstiegsräng weg – un so weer de Utgangslaag goot. De HSV speelt vundaag ok: An'n Avend geiht dat to Huus gegen Fortuna Düsseldörp üm'n eersten Tabellenrang in Liga Twee.

