Stand: 07.03.2025 09:30 Uhr Straafgeller för Redereen?

Mööt Redereen bald wat an Straaf betahlen un dat denn ok noch in en Höög vun Millionen? So as dat utsehn deit, is dat woll de Plaan vun de US-Regeren vun Donald Trump. Denn dorna to uurdelen schüllt Scheep, de in China boot worrn sünd un de denn Havens in’e USA anlopen doot, düchtig wat betahlen möten. Un düsse ganze Saak güng denn ok de Rederee Hapag Lloyd in Hamborg wat an, denn bi jüm stammt een Viddel vun‘e Scheep ut China. De Böverste vun’n Vörstand bi Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen will nu aver eerstmal aftöven, bet düsse Plaans nu nipp un nau op’n Disch liggen doot.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch