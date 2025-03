Stand: 07.03.2025 09:30 Uhr Volksdörp: Denken an Unfall

In Volksdörp denkt de Lüüd vundaag noch mal an den söven Johr olen Jungen trüch, de verleden Dingsdag vun en Müllauto faatkregen worrn is. Hüüt Namiddag schall dat denn an de Steed, wo de Unfall passeert is, en Mahnwach geven. Bi de Spennenakschoon för de Öllern vun den lütten Jung sünd bet nu al mehr as söventigdusend Euro bi tohoopkamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch