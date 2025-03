Stand: 07.03.2025 09:30 Uhr Striet bi Hamborg Water

Wekenlang hebbt se sik streden bi de Firma Hamborg Water, man nu is kloor: De Böversten Gesine Strohmeyer un Ingo Hannemann gaht beide bi den Waterversorger, de de Stadt tohören deit, rut ut dat Ünnernehmen. Beide hebbt se den Opsichtsraat nu Bescheed seggt, dat se jümehr Arbeitsverdrääg nich verlängern doot. Över Hamborg Water is in de verleden Weken veel wat över snackt worrn. Blangen anner Saken ok wiel dat een Projekt vun jüm ümmer dürer worrn is. Bavento kummt denn ok noch, dat de beiden Geschäftsföhrers woll ok nich goot mit’nanner kunnen.

