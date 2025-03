Stand: 06.03.2025 09:30 Uhr Sonderens

Leggt se Root-Gröön in Hamborg nochmal nee op? De Grönen hebbt nu al mal en düütlich Teken geven, dat se mit de SPD geern tohoopgahn wüllt. De Liddmaten hebbt op jemehr Versammeln güstern Avend dorför stimmt. Kloor is ok: De Grönen wüllt jemehr Akzenten bi de Gespräken mit de SPD setten. Klimaschuul UN Weertschopskraft, Leven wat een ok betahlen kann, Wahnungen un Innovatschoon. Morgen steiht de eerste Sonderensrunn vun SPD un Gröne an. To't Anfang vun de Week snackt denn SPD un CDU mit'nanner.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.03.2025 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch